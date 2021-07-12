林鄭月娥：重置葵涌貨櫃碼頭「正路」　惟須顧及持份者

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-07-12 17:27

特首林鄭月娥今日（12日）出席一個電台節目，回應個別土地供應的選項建議，其中，她質疑郊野公園邊陲地建屋開發時間長，更形容「如果郊野公園或郊野公園邊陲咁有吸引力，應該一早做咗啦。」她又稱，搬遷葵涌貨櫃碼頭屬「正路」想法，惟需要思考搬到哪裡。

上屆政府建議發展郊野公園邊陲地建屋，林鄭月娥指，當時政府內部對此「好有保留」，任期尾才交予房協進行研究，但據她所知，房協完成的相關工作不多，因不熟悉相關的研究，亦無從入手。林鄭月娥指，利用郊野公園土地建屋是「遠水」，因所需程序較其他土地開發時間長，雖不排除香港終有一日會考慮此方案，但她現在有其他方案在手。

「明日大嶼」不足以容納碼頭

對於有建議將葵涌貨櫃碼頭重置，以騰出土地建屋，林鄭月娥認為，需要考慮貨櫃碼頭持份者包括碼頭營運商、船東組織及物流業的需要，碼頭現時仍然處理大量貨櫃，需要輔助用地。她認為，搬遷葵涌貨櫃碼頭的想法屬於「正路」，但需要思考搬到哪裡。選址上，她指即使是「明日大嶼」亦不足以容納碼頭，而桂山島則要慮及國家海洋局對填海的規限比香港更嚴。

對於政府去年5月推出的「土地共享先導計劃」，至今一年多仍未接獲正式申請，林鄭月娥指，部份私人土地欠缺道路基建，難以發展，與政府合作可以有助開拓這些土地，而發展局局長現正商討一些項目，希望盡快有結果。