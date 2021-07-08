柏傲莊III底座石屎未達標　新世界主動拆卸重建　846戶買家受影響

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-07-08 15:35

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。新世界稱，將向相關買家提供額外津貼及利息補償。

牆身底座混凝土強度測試未達標

新世界今（8日）表示，於6月中收到承建商通知，柏傲莊 III 第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全後，隨即主動展開全面檢測。其後，在7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，同日檢測中，發現第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，新世界於7月6日通知港鐵及屋宇署，確認有關全面測試結果。

延期九個月交樓將向買家發信

新世界續指，為保項目質素，決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約九個月，惟確實日期將由認可人士核實。據資料，項目原定預計關鍵日期為2023年6月30日，即現延至約2024年3月底。

新世界就事件向受影響人士致歉，並向受影響的846戶買家作出四大承諾，包括買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償；從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償；提供額外津貼，以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元。

此外，為確保完工後的柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方驗樓，證明安全才向買家交樓。新世界將於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊 III 的買家發信。

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已責成承建商徹查事件成因

新世界又稱，已責成承建商徹查事件成因，是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。該公司強調，是次事件只涉及柏傲莊 III 正興建中的兩幢樓宇（第1座及第8座）。柏傲莊I及II的建築質量安全，並符合相關法例及法定要求。

發展商補充，早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇（第2、3、5、6及7座）的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。該公司近日亦再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。

第三期截至6月底售出85%

柏傲莊分三期發展，提供7座住宅，涉及共3,090​伙。當中，是次涉事的第三期柏傲莊 III ，提供892伙，包括一房至四房戶型，實用面積由285至1,676平方呎。另設有8個四房特色天台戶。

柏傲莊 III 今年5月27日公布首批價單，182伙的全批折實平均呎價19,999元，首批入場費674.8萬元起。一個月內進行三輪銷售，截至6月30日止，柏傲莊 III 累沽出845伙，佔單位總數的85%，而本月再沽一伙。其中有連天台特色單位，呎售45,132元，破盡新界分層特色戶紀錄。而項目亦因為收票3.05萬張，成為開埠以來新盤票王。

柏傲莊合共系列至今累售3,028伙，佔整個項目約98%。