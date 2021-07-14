深圳「同心俱樂部」富豪910萬購山頂Mount Nicholson車位

山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson再錄車位成交。由內地富豪、金澳控股集團董事局主席舒心斥910萬元購入一個車位。

據土地註冊處資料，上述為屋苑的雙號車位，於上月28日以910萬元沽出，新買家為舒心（SHU XIN）。舒心與內地金澳控股集團董事局主席名字相同，料為同一人。金澳控股集團是集石油開採、提煉、批發零售、貿易、物流、新能源等業務的綜合型企業。

舒心同時為深圳市同心俱樂部副主席。據了解，同心俱樂部是由多名內地頂級富豪組成的組織，成員背景相當顯赫，包括全國政協、在港狂掃超級豪宅的祥祺集團主席陳紅天、佳兆業郭英成、「比亞迪」總裁王傳福、商人黃楚標等。

舒心為金澳控股集團董事局主席，同時為深圳市同心俱樂部副主席。（深圳市同心俱樂部網站資料）

在港擁3豪宅物業 涉資逾10億

翻查資料，舒心在2019年7月以逾8.7億元購入Mount Nicholson的5樓C室及D室，兩單位面積4,266及4,596平方呎，成交呎價均為9.9萬元。

此外，舒心在2018年10月曾以逾1.996億元買入九龍站凱旋門摩天閣中層A室「大宅門」單位，實用面積1,955平方呎，呎價約10.2萬元。不過他在購買Mount Nicholson前已把凱旋門內部轉讓予相關人士。

屋苑累售36車位 均價近980萬

綜合過去成交資料，Mount Nicholson自拆售車位以來，已累積錄得36宗車位成交，總成交金額約3.526億元，平均每個車位成交價約979.5萬元。

買家包括屋苑大業主之一、賭王四太梁安琪的兩名90後千金何超欣及何超盈、大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻、德永佳潘氏家族等，全部均是屋苑業主。