鄧成波家族4億沽九龍城聯合道舊樓地盤　屯門、粉嶺工廈亦獲洽購

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-26 08:00

「舖王」鄧成波家族再度大手沽貨。市場消息透露，5月初推出招標放售、由鄧氏家族持有的九龍城聯合道一籃子物業，部分舊樓物業成功以4億元易手。惟該家族表示，對上述沽貨消息不評論。

據悉，上述售出物業為聯合道2至16號，地盤面積約4,674平方呎，現為舊樓物業，重建後可建樓面面積約42,066平方呎。以市傳新成交價4億元計算，每呎樓面地價約9,509元。

上月連蔚盈軒一併放售 市值25億

鄧成波家族在5月初就上述成交物業，連同聯合道18號全幢物業，一併推出招標，整個項目涉及共18個地段，總地盤面積約20,218平方呎，屬於罕見市區大型住宅項目，市值高達25億元。

餘下待售的聯合道18號為長者服務式住宅九龍城蔚盈軒，前身為住宅項目銅璵，佔地約10,167平方呎，總建築面積約84,366平方呎。蔚盈軒僅樓齡4年，樓高29層，合共提供92個單位，涵蓋一房、兩房、三房及四房戶型，另有36個車位。單位叫租由2.68萬至6萬元不等，呎租約70至80元。

兩幢工廈獲物流公司洽購

此外，市場消息又透露，鄧成波家族持有的屯門東亞紗廠工業大廈，以及粉嶺勉勵龍中心全幢工廈，正獲一組大型物流企業洽購。市傳新買家以華潤物流呼聲最高。

翻查資料，屯門東亞紗廠工業大廈位於河田街2號，佔地約72,120方呎，現為樓高15層工業大廈，該家族早前就物業向城規會申請全幢改裝為酒店及寫字樓，提供943間客房。該物業改裝後總樓面約466,456方呎，酒店部分佔約372,936方呎。

至於粉嶺勉勵龍中心全幢工廈總樓面約15.27萬方呎，已獲批活化用途，可重建作商店及食肆，重建後樓面最高約21.19萬方呎。該家族在2017年10月，曾委託代理放售，叫價13億元。