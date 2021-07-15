上半年二手居屋打破三大歷史紀錄

今年上半年二手居屋買賣創近六年半最旺。據土地註冊處最新數據，今年上半年全港共錄3,162宗居屋二手買賣登記，包括第二市場及自由市場，較去年下半年的2,377宗，升33%，創近六年半最多。

至於涉及成交金額約170.72億元，創有紀錄以來最多，較去年下半年的126.69億元增加35%。若與去年上半年同期相比，宗數及金額則分別大增35%及39%。

康山高層1089萬沽破歷史記錄

今年上半年，每宗居屋二手成交平均作價，較去年下半年上升1.3%，至約539.9萬元，創1996年有紀錄以來最高。上半年的登記中，最貴為5月錄得的鰂魚涌康山花園2座高層F室，成交價1,088.8萬元，面積592平方呎，呎價約18,392元，創全港最貴二手居屋價。

鰂魚涌康山花園2座高層F室，成交價1,088.8萬元，創全港最貴二手居屋價。

此外，按居屋價格劃分，上半年共有4個價格組別登記量按半年錄得升幅，當中價值500萬至599萬元的買賣登記，由去年下半年的762宗，急增41%至今年上半年的1,075宗，增幅最顯著。至於價值600萬元或以上的「貴價」組別，錄得914宗登記，涉及62.1億元，按半年量值同樣增加36%。

麗晶花園半年122宗成交稱冠

從屋苑層面分析，上半年十大活躍成交屋苑中，交投量全線報升，增幅介乎23%至1.75倍。其中，馬鞍山錦英苑增幅最大，期內錄得44宗買賣，成交總值約2.43億元，較去年下半年分別大增1.75倍及1.78倍。上半年登記最活躍屋苑為九龍灣麗晶花園，共錄122宗成交，總值涉及6.99億元，量值按半年同增1.1倍。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私樓樓價水漲船高，相對低門檻的居屋市場將受上車客追捧。而4,500名「白居二」買家於年內可隨時入市，料進一步推高二手居屋交投，估計今年下半年登記量可增至約4,000宗水平，而平均樓價則可穩步上升。