5月動工私樓涉2218伙　創近12個月新高

屋宇署今（15日）公布最新數據顯示，2021年5月份共有3個私人住宅項目動工，涉及單位2,218伙，較4月份378伙增加逾4.8倍，以單月計為近十二個月以來最多。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於一鐵一局私樓項目展開動工，包括久違多時的逾千伙鐵路項目，以及市建局的私樓重建項目，帶動5月份私人住宅動工量大幅飆升。

數據顯示，5月動工的2,218伙中，最大規模為將軍澳日出康城11期，涉及1,880伙；其次為長沙灣青山道217至235號及元州街300至308A號，涉337伙；以及西貢飛鵝山道6號一伙。

首五個月12個私樓動工 渉2714伙

連同上述3個項目，今年首五個月全港共有12個私宅項目動工，涉及單位總數2,741伙，較去年同期的5,184伙減少47%，創自2015年以來的七年同期新低。

首五個月動工個案中，以新界區的施工單位數量最多，涉及3個項目、合共1,890伙，單位佔整體比例近69%；九龍區及港島區分別有5個及4個項目，合共涉851伙。

另外，屋宇署5月共批出21份入伙紙，其中，住宅用途的建築樓面面積有20.09萬平方米，合共3,679個單位。