戴德梁行：古洞北發展規模等同兩個太古城　料區內投資續增

古洞北發展區的政府官地陸續推出，有代理行預計，該區發展潛力大，全面發展後規模相等於兩個太古城，料未來一至兩年續吸引發展商入區進行相關投資。

戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，古洞北發展計劃在過去20多年，因基礎建設未能配合，一直未落實發展。直至去年落實北環線發展計劃，預計古洞站將於2023年動工，並於2027年落成，高偉雄相信，未來一至兩年發展商會開始密切關注該區，相關投資會明顯增加。

料發展商自行收購區內私人土地

他又預計，古洞北整個項目可劃分10至20個區域發展，預計全面發展後，規模相等於兩個太古城。不過，他表示，目前區內依然有不少農地、貨倉地均屬私人持有，政府會繼續收地，而發展商除競投官地外，料會自行向部分私人業主作出收購。

戴德梁行預計，古洞北整個項目可劃分10至20個區域發展，規模相等於兩個太古城。（戴德梁行資料）

上半年逾億元成交錄89宗

總結今年上半年，成交額超過一億元的商用物業投資個案，共錄得89宗，總金額達431億元，成交金額較去年同期上升97%，平均每宗成交金額為4.85億元。以投資者類別劃分，上半年有71%為本地投資者，基金及內地投資者分別佔16%及13%。

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩估計，全年相關大額成交宗數有機會達200宗，但由於經濟前景仍存有不確定性，投資者取態較為審慎，短期內將仍以細額成交為主，料今年全年總成交金額為 2017年或2018年高峰期的一半，即約800多億元。

寫字樓佔整體成交金額四成

按物業類別劃分，上半年以寫字樓的成交最多，佔整體成交金額40%，主要受九龍灣國際展貿中心約100億元的巨額成交帶動。

至於工業物業也成為受追捧的目標，上半年工業相關大額成交，佔市場總成交金額30%，遠超過去十年平均水平的14%，相信主要受惠於政府推出的「新一輪活化計劃」，以及今年三月推出的工廈重建「標準金額」補地價先導計劃。