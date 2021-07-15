新世界近6000萬沽柴灣康翠臺一籃子車位　內地客承接

本地大型發展商，沽售非核心資產。由新世界發展（0017）持有的柴灣康翠臺一籃子車位，上月18日以近6,000萬元沽出，新買家料為內地客。

據土地註冊處資料，柴灣泰民街康翠臺商場L2樓共50個車位，於6月18日以5,968萬元沽出。以此計算，平均每個車位成交價約119.36萬元。

該批車位原業主為百利城有限公司（BILLION TOWN COMPANY LIMITED），公司董事包括新世界發展執行董事薛南海及集團副首席財務總監劉富强等高層人員。

至於新買家為堅隆有限公司（KENON LIMITED），董事姓蔡，該名買家僅持有中國護照。

康翠臺為私人參建居屋，毗鄰港鐵柴灣站。屋苑設7座，提供2,100伙。（網上圖片）

連環沽屯門、銅鑼灣巨舖 套現14億

新世界近月積極沽售旗下各類非核心資產，如今年3月份以3億元沽出屯門鄉事會路88號The Parkville天生樓地下及一樓之11個舖位，接貨買家為宏安夥長實（1113）「樓神」趙國雄之兒子趙朗的合組財團。

今年6月份，新世界落實以11億元沽出銅鑼灣百德新街22至36號珠城大廈商場地舖部分，舖位總建築面積約22,650平方呎，呎價約4.85萬元。買家為中資恒力集團。