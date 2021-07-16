鄧成波家族1.09億沽荃灣工廈　持貨6年升值近五成

舖王鄧成波家族再沽出逾億元大額物業。最新沽售個案為荃灣半山街工廈的一個面積逾3萬平方呎的單位，成交價1.09億元，較約6年前購入價帳面升值近五成。

據土地註冊處資料，上述物業為半山街10至16號富華工業大廈1樓A及B室連3個車位，於上月初以1.09億元沽出，新買家為Jadeway Limited，公司董事包括范家碧（FENN, KAR BAK LILY）及謝道存（TSE, TO CHUEN）。該兩名買家為一間律師行合夥人。上述物業面積約35,729方呎，成交呎價約3,051元。

2015年購入價7380萬

至於原業主為振明投資有限公司（Jumbo Max Investment Limited），公司董事包括鄧耀昇（TANG, YIU SING）及葉少萍（IP, SIU PING）。鄧氏家族於2015年9月以7,380萬元購入上述物業，是次易手帳面升值3,520萬元或47.7%。