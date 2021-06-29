鄧成波家族13億沽葵涌、荃灣民生商場　磁帶大王陳秉志接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-29 13:01

「舖王」鄧成波家族近日接連沽出大額物業。市場消息透露，該家族新近以13億元沽出早年向領展（0823）買入的葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，與5年前購入價相若，不過估計需要蝕逾1億元印花稅。商場新買家為有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志。

鄧成波家族在2016年12月斥資約12.958億元向領展買入上述兩個商場，其中荃灣石圍角商場購入價7.33億元，商場面積約13.2萬平方呎，現時每月租金收入約314.5萬元。而葵涌安蔭商場的購入價為5.628億元，商場面積約40,889平方呎，每月租金收入約218.4萬元。

陳秉志回覆本報確認上述成交個案，又指成交價約13億元。以兩商場現時租金收入合共約532.9萬元計算，租金回報約4.9厘。

鄧成波家族將安蔭商場售予陳秉志。（陳浩然攝）

鄧成波家族4億沽九龍城聯合道舊樓地盤 屯門、粉嶺工廈亦獲洽購

事實上，鄧氏家族近月積極沽貨，當中更有不少為數億元或逾10億元的成交個案。如上周以4億元賣出九龍城聯合道一籃子舊樓物業，物業為聯合道2至16號，地盤面積約4,674平方呎，現為舊樓物業，重建後可建樓面面積約42,066平方呎。以市傳新成交價4億元計算，每呎樓面地價約9,509元。

屯門粉嶺兩工廈市傳共24億易手

此外，屯門東亞紗廠工業大廈，以及粉嶺勉勵龍中心全幢工廈，市傳成交價17億及7億元，新買家以華潤物流呼聲最高。

翻查資料，屯門東亞紗廠工業大廈位於河田街2號，佔地約72,120方呎，現為樓高15層工業大廈，該家族早前就物業向城規會申請全幢改裝為酒店及寫字樓，提供943間客房。該物業改裝後總樓面約466,456方呎，酒店部分佔約372,936方呎。

至於粉嶺勉勵龍中心全幢工廈總樓面約15.27萬方呎，已獲批活化用途，可重建作商店及食肆，重建後樓面最高約21.19萬方呎。該家族在2017年10月，曾委託代理放售，叫價13億元。