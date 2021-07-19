利奧坊‧曦岸開放式單位撻大訂　料買家損失近50萬

恒地（0012）旗下大角咀利奧坊．曦岸新錄一宗撻訂，料買家遭發展商沒收逾48.9萬元訂金。

據成交記錄冊資料，利奧坊．曦岸1座12樓M室，單位於今年1月中以489.18萬元成交，實用面積197平方呎，屬開放式間隔，呎價約24,831元，買家採用「180天成交」付款計劃。不過，單位於六個月後、即7月15日終止買賣合約，估計是未能於180天成交期內支付樓價尾數，故放棄10%訂金，是次撻大訂，料發展商殺訂48.9萬元。

利奧坊．曦岸至今累售約348伙，佔可發售單位377伙逾92%，套現逾21.66億元。

逸璟．龍灣錄撻細訂 料殺訂22.8萬

另外，內房中冶集團（1618）發展，位於青龍頭的逸璟．龍灣已屆現樓，新錄一宗撻訂個案。據成交記錄冊資料，項目座1樓F室，實用面積281平方呎，於本月8日以457.6萬元成交，惟及後顯示為「簽定臨時買賣合約後再無進展」，估計買家選擇棄購，料遭發展商沒收5%訂金，涉約22.8萬元。

逸璟．龍灣目前已屆現樓，本月暫錄5宗一手成交。去年逸璟．龍灣累錄30多宗終止買賣個案，主要因項目受斜坡工程影響，入伙期數度延後，當時發展商願意向買家賠息及退訂。

7月首半個月，新盤市場已錄約14宗撻訂，當中撻大訂佔12宗。