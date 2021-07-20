遙距租樓｜內地學生齋睇相　即擲33萬租大圍名城三房

雖然本港與內地尚未完全恢復通關，但內地學生為預備新學年在港升學，個別開始「遙距」物色租盤。近日新界東連錄多宗內地學生租樓個案，其中有四名內地學生預繳一年租金、即逾33萬元合租大圍名城一伙三房單位。

4內地生2.8萬合租名城三房

大圍名城一向為內地學生租樓的熱門屋苑之一，中原地產分區營業經理周偉航表示，名城１期5座中層SD室，三房連套房間隔，實用面積737平方呎，新近以2.8萬元租出，呎租近38元。新租客為四名內地女學生，選擇合租單位，只看過上址的相片及影片，即預付一年租金承租，涉額33.6萬元。

上址業主則於去年以1,250萬元購入單位，是次租出單位享約2.7厘租金回報。周偉航指，暑假一向是租賃旺季，大圍名城7月暫錄約40宗租賃成交。

3內地生預繳名都一年租金

粉嶺名都亦錄得同類個案。中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，名都7座中層E室，屬兩房間隔，實用面積399平方呎，議價後以1.2萬元出，呎租約30元。

據了解，新租客為三名內地女學生，現身處內地，只看單位相片、未有親身睇樓，近日決定預繳一年租金承租單位，以預備新學年之用，涉額約14.4萬元。單位業主於2015年以400萬元購入上址，是次租出單位享約3.6厘租金回報。