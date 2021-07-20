維港滙 III 加推39伙　折實均價2.7萬　本周六發售89伙

由信置（0083）、會德豐地產及嘉華國際（0173）牽頭的西南九龍維港滙 III，今日（20日）加推新一張3號價單，提供39伙，整批折實平均呎價27,060元。發展商同時公布銷售安排，定於本周六（24日）發售83伙，另以招標形式推出6伙，合共89伙。

該批新單位價單定價999.3萬至1,506.1萬元，價單呎價31,724至35,369元，扣除最高19%的優惠後，折實售價809.43萬至1,219.94萬元，折實呎價25,696至28,648元。整批單位折實後，市值約3.5億元。

本周末兩盤推貨尾吸客

新價單中，售價及呎價最低為1B座2樓B室，屬一房連開放式廚房，實用面積315平方呎，折實售價809.43萬元，折實呎價25,696元。

本周六以價單形式發售的83伙，包括11個開放式單位、53個一房戶、兩房則有19伙。而以招標形式推出的6伙，全為三房戶。

同日長實（1113）亦會推售長沙灣愛海頌最後83伙。