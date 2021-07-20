愛海頌本周六盡推83伙貨尾　兩房折實售846萬起　樓花期半年

長實（1113）旗下長沙灣新盤愛海頌，今（20日）上載新銷售安排，盡推餘下83伙，包括早前遭撻大訂的9伙，並定於本周六（24日）進行銷售。

據銷售安排13號的資料，今批單位分布於屋苑第2、3、5座，包括12伙兩房單位，以及71伙三房單位，合共83伙。以即供折扣優惠5%計算，折實售價由846萬至1,989.6萬元，折實呎價介乎17,336元至25,345元。

入場單位為2座9樓B室，實用面積488平方呎，兩房，即供折實售價846萬元，即供折實呎價17,336元。至於售價最高一伙，為3座40樓B室，屬三房特色戶，實用面積785平方呎，連571平方呎天台，即供折實售價為1,989.6萬元，折實呎價25,345元。

【全新愛海頌現樓直撃】

愛海頌自2019年10月起推售，原定關鍵日期為今年6月，惟發展商早前公布需要延遲交樓，最新關鍵日期為2022年1月26日，即若購入上述批次單位，樓花期大約半年。

不過，愛海頌現已開放現樓供市民預約參觀。發展商指，愛海頌至今累計售出793伙，佔可供出售單位總數876伙逾90%，換言之，上述為項目最後83伙。