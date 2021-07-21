聲夢傳奇姚焯菲家人　去年斥逾3000萬大手購佐敦新盤兩伙

無綫節目《聲夢傳奇》參賽者之一14歲姚焯菲，獲網民封為「國民初戀」，近期人氣急升。市場消息指，她近日夥家人到佐敦一新盤收樓。原來，姚焯菲家人去年底斥資約3,000萬元入市恒地（0012）旗下新盤本木兩個單位。

市場消息透露，姚焯菲家人去年11月底，大手買入尖沙咀本木兩個高層單位，涉資逾3,000萬元。據資料顯示，本木一個高層單位，實用面積350平方呎，去年以逾910萬元成交，呎價約2.6萬元，登記買家名稱為姚輝文，與姚焯菲父親同名；而另一伙高層單位，實用面積752平方呎，以近2,100萬元成交，登記買家為姓梁，估計為姚焯菲母親。

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本木為單幢盤，提供172伙，戶型間隔由開放式至三房單位，當中一房佔半數。面積最大單位為752平方呎，全個項目只有8伙，分布於大廈的15至23樓A2室，屬三房三套間隔。項目於去年11月開售，截至今年6月底，累售出逾136伙，今年5、6月份開始交樓。

如兩伙租出 每月收租5.5萬

本木的自用投資比例約為3比7，買家以用家為主。有區內代理指，本木7月份暫錄6宗租賃成交，租金回報約2.9厘。以早前租出單位的呎租約50元計算，上述姚焯菲家人購入之單位，若作投資收租之用，料兩伙每月可各收租17,500元及37,600租出。

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