驗樓｜恒地本木多處漏水　波浪形露台令人暈眩　明哥：敗筆之作

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-05 08:30

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木 （Arbour）近日陸續收樓。記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約511平方呎的兩房單位。「無論係近年嘅新盤，或者恒地本身嘅發展項目，我都覺得呢個係敗筆之作。」明哥指，經仔細驗收後，發現本木的漏水情況十分嚴重，單位總評分只有66分，屬於D+級，直言大感失望。

本木屬於單幢盤，坐落於佐敦德成街，由港鐵佐敦德站步行往屋苑僅需5分鐘路程。樓盤與彌敦道只有一街之隔，但因位處內街，算是旺中帶靜。同時鄰近九龍公園、美麗華廣場等，日常生活配套齊備。

估計浴室假天花內存積水

近年不少新盤的浴室，均會在淋浴間內設置連接天花板的雨淋式花灑（Rain Shower ），置頂設計，可營造雨淋效果，同時配備壁掛式手持花灑。然而，明哥發現單位內兩個浴室的淋浴間，其連接天花板的雨淋式花灑、​壁掛式花灑，以及洗衣機喉管，均出現多處漏水情況。

明哥指，淋浴間的雨淋式花灑頭與假天花的接駁位出現漏水，懷疑是假天花內的喉管未有妥善接駁，致令假天花內存積水。當積水太多，假天花有機會會不勝負荷而塌下來；或當積水接觸到電源，有機會造成電線短路，故須及早處理。「我都好驚訝，從未見過！」明哥認為，漏水問題對現時新樓而言算是一個大忌，估計發展商在安裝喉管後並沒有再三檢查。

正所謂牽一髮動全身，單位的浴室旁邊便是房間的入牆衣櫃。明哥指，單位防水層一般只高1.8米，如果漏水持續，積水有機會沿假天花滲漏至旁邊衣櫃，屆時或影響櫃內的衣服飾物，建議業主盡快處理漏水問題。

廁所玻璃飾面現不少崩花

此外，單位的兩個浴室均運用大量鏡面玻璃設計，明哥估計是為提升浴室的空間感，原意雖好，但該些玻璃飾面出現大量崩花問題。據記者現場目測，單單一塊約1米乘1米的鏡面玻璃，已有共13個崩花位；而浴屏門上亦出現7個崩花位。

出現大量崩花，明哥估計是處理浴室裝修時最先安裝鏡面，卻未有妥善保護其表面，故當浴室活動空間有限時，容易在裝修過程中刮花玻璃飾面。

露台玻璃令景觀扭曲 「睇落好似有老花」

是次驗收單位的露台是採波浪形設計，故有別於一般新盤使用平面玻璃，此室是運用曲面玻璃作為露台防護欄障。「設計有係到，但啲物料追唔上，有啲眼高手低。 」

明哥指，露台的玻璃光學變形情況十分嚴重。若然在屋內透過玻璃向外望，會發現外面的景象因玻璃的曲面而變形，變得扭曲。「你望出去會覺得會暈，好似有老花咁。」明哥續指，使用玻璃作為露台欄障的原意是要令住戶的視野更開揚、更通透。惟是次單位使用的曲面玻璃質素不高，不但未有達至更好的視覺效果，反令觀賞者感到不適。

就上述驗樓問題，本報向發展商恒地查詢，惟至截稿前未有回覆。

↓↓其他扣分位↓↓

+ 3 + 3 + 3

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