傳銀行拒收恒大兩新盤樓花按揭申請　業界：料受影響買家不多

中國恒大（3333）近日出現債務危機引起關注，市傳有銀行因風險評估關係，拒絕接收恒大旗下在港兩個新盤的樓花按揭申請。據了解，有龍頭銀行發出內部通知，已暫停處理恆大‧睿峰及恆大‧珺瓏灣的樓花按揭申請，之前已批出的按揭申請則不受影響。有業界人士估計，受影響買家數目不多，但不排除其他銀行會跟隨做法。

恒大在港有三個新盤，其中，恆大‧珺瓏灣1期已屆現樓，近日陸續交樓。然而，長沙灣恆大‧睿峰及屯門恆大‧珺瓏灣2期則尚未落成，兩盤的預計關鍵日期分別為今年10月31日及今年8月13日，即尚有一個至三個月。

莊錦輝：情況較為罕見

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，類似情況極為少見，料過去十年亦未曾在本港新盤市場上出現。他估計，銀行或對於該發展項目是否能如期竣工交樓，存在憂慮，或因而暫停相關樓花按揭申請。他指，當項目取得滿意紙（合約完成證明書、Certificate of Compliance／簡稱CC）後，料銀行會接受申請。

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次有龍頭銀行拒絕該發展商的樓花按揭申請，相信其他銀行有機會跟隨。幸而相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微，建議未來有意購入該發展商樓盤的買家，宜選用建築期付款計劃。

如揀90天現金優惠付款 或受影響

他又指，如早前已購入以上樓盤單位的買家，並已選擇建築期付款，將不受影響。不過，如近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，則有可能受到影響。他建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。

曹德明表示，大部份發展商實力雄厚，料此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。就此，本報向發展商恒大查詢，暫未獲回覆。

【恆大‧珺壠灣1期現樓示範單位】

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至於中原按揭董事總經理王美鳳表示，今次有銀行暫停接受恒大樓盤的樓花按揭申請，相信與發展商近月的負面消息及最近指其內地項目未獲批預售許可等消息所影響，基於評估所涉及風險增加，在風險管理考慮上作出有關決定，相信只屬個別事件。

王美鳳：不排除其他銀行會跟隨做法

她指，由於樓花屬於未落成樓宇項目，在銀行角度，承造樓花按揭屬於未有現樓作為抵押品的貸款，風險相對承造現樓按揭為高，故此銀行一向在確定接納新盤的樓花按揭前，會先進行風險評估，內部亦會設定其認可發展商。

王美鳳續指，不排除其他銀行會跟隨做法，但目前仍有銀行表示未暫停接受該樓盤的樓花按揭申請。由於恒大旗下有關樓盤距離收樓期不遠，有相當部分客戶已完成即供按揭上會，而建期客戶亦會於現樓階段才正式上會，是次情況主要影響近月以即供付款方法購入單位又或準備在樓花期上會的買家。

她建議受影響客戶盡快向其他銀行申請按揭，又或考慮將即供轉為建築期付款方式，待物業落成現樓時上會。

【恆大‧珺壠灣會所】

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恆大‧珺瓏灣第1、2期兩期，合共提供1,982個單位，自2019年底推售，至今估計累售出逾1,720伙，佔項目單位總數的約87%，現餘下待售單位約250多伙。

至於同系的長沙灣恆大‧睿峰，同樣於2019年底推售，至今累沽約224伙，佔項目單位總數414伙的約54%，現餘下待售單位約190伙。即兩盤目前待售的貨尾涉逾440伙。