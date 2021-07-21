銀行拒收恒大系新盤樓花按揭申請　業界：情況較罕見

中國恒大（3333）近日出現債務危機引起關注，市傳有龍頭銀行因風險評估關係，拒絕接收恒大旗下在港兩個新盤的樓花按揭申請。據了解，有龍頭銀行發出內部通知，已暫停處理恆大‧睿峰及恆大‧珺瓏灣的樓花按揭申請，之前已批出的按揭申請則不受影響。

恒大在港有三個新盤，其中，恆大‧珺瓏灣1期已屆現樓，近日陸續交樓。然而，長沙灣恆大‧睿峰及屯門恆大‧珺瓏灣2期則尚未落成，兩盤的預計關鍵日期分別為今年10月31日及今年8月13日，即尚有一個至三個月。

莊錦輝：情況較為罕見

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，類似情況極為少見，料過去十年亦未曾在本港新盤市場上出現。他估計，銀行或對於該發展項目是否能如期竣工交樓，存在憂慮，或因而暫停相關樓花按揭申請。他指，當項目取得滿意紙（合約完成證明書、Certificate of Compliance／簡稱CC）後，料銀行會接受申請。

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次有龍頭銀行拒絕該發展商的樓花按揭申請，相信其他銀行有機會跟隨。幸而相關樓盤已踏入關鍵期階段，相信影響相對輕微，建議未來有意購入該發展商樓盤的買家，宜選用建築期付款計劃。

如揀90天現金優惠付款 或受影響

他又指，早前已購入以上樓盤單位的買家，若已選擇建築期付款方式，亦將不受影響。如近月購入單位而又選擇90天現金優惠付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響。他建議買家可尋找發展商更改至建築期付款辦法。

曹德明表示，大部份發展商實力雄厚，料此事只屬個別事件，銀行對承造樓花按揭仍保持積極態度。就此，本報向發展商恒大查詢，暫未獲回覆。

【恆大‧珺壠灣1期現樓示範單位】

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【恆大‧珺壠灣會所】