SHOUSON PEAK業主4.3億增購毗連洋房　啃辣招稅6450萬

超級豪宅錄矚目成交個案，南區壽臣山SHOUSON PEAK錄得一宗二手成交個案，屋苑一名業主斥資4.3億元增購毗連的另一洋房，呎價超過10萬元。是次交易新買家需要支付高達樓價15%的辣招稅，涉及6,450萬元。

據土地註冊處資料，上述個案為SHOUSON PEAK 19F號洋房，在7月5月以4.3億元易手，新買家為張英（ZHANG YING）。是次新買家張英支付了6,450萬元作為稅款，佔樓價約15%。19F號洋房實用面積4,237平方呎，設有花園2,027平方呎及私人泳池，成交呎價101,486元。

2017年購入價3.768億

該洋房原業主為吳子彬（NG TSZ PAN MARTIN），於2017年4月以逾3.768億元購入上述洋房，是次易手帳面升值約5,311.2萬元或14%。

張英一併持有19E號及19F號兩幢洋房

值得留意，上述洋房新買家張英，本身已是同屋苑業主，張英在2018年4月以逾2.622億元買入19E號洋房，即目前一併持有19E號及19F號兩幢洋房。

資料顯示，19E號洋房，實用面積3,218方呎，平台與花園面積分別717及1,060方呎，當時購入呎價81,498元。

陳奕迅、徐濠縈持有19D號洋房 料錄可觀升幅

該屋苑向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等。其中，陳奕迅的妻子徐濠縈在2013年12月以逾2.312億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房，非常接近上述最新成交個案。

19D號洋房實用面積3,238平方呎，當時購入時成交呎價71,426元。若最新成交洋房的呎價約10萬元計算，估計陳奕迅、徐濠縈所持有的洋房也升值不少，市值將高達約3.2億元。