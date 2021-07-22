單位直擊｜內地客周轉困難　中半山君珀複式戶淪銀主盤

近日銀主盤數目有上升，中半山君珀亦新增一伙複式銀主盤，銀行叫價1.52億元放售。

當年趕辣招稅出台前入市

據區內代理表示，上述物業為君珀頂層複式單位，實用面積2,392平方呎，四房間隔，外望開揚市景。原業主為一名內地客，早於2012年11月、即政府推出買家印花稅前夕入市，當年斥資約1.51億元購入單位。

惟據知，該業主近日疑資金周轉困難，單位淪為銀主盤，並在今年6月底由銀主推出放售，叫價1.52億元，呎價6.3萬元，較九年前的買入價僅高約100萬元。代理指，叫價屬貼市價。

【複式銀主單位直撃】

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從代理提供的相片可見，單位經已清空，單計下層的大廳，估計面積逾700、800平方呎，設落地玻璃窗，廳堂及露台均可望極開揚的中西區市景。

參考毗鄰上述銀主盤的另一伙複式戶，同樣原由內地客持有，於2012年時以1.88億元購入，及至於2019年以1.65億元售出，帳面蝕逾2,300萬元，連同印花稅及雜費，料實蝕逾3,000萬元。

項目交近期的二手成交，為中層A室，面積約1,753平方呎，5月份以7,500萬元易手，較2012年的購入價，帳面蝕1,074萬元或13%。

君珀位於中半山堅尼地道4號，屬單幢豪宅，一梯一伙設計，提供50個單位，標準戶面積由2,007至2,478平方呎，一律為三、四房大戶，另設連花園單位及頂層複式戶。項目於2012年開售時，吸引不少內地富豪入市，2014年入伙。