新盤混戰｜愛海頌盡推83伙貨尾　單日售出19伙

長實（1113）愛海頌、恒地（0012）利奧坊·曦岸、利奧坊‧凱岸及會德豐維港滙 III，4個新盤同日發售貨尾單位，涉及合共約197伙。當中，愛海頌推售最後83伙，屬項目宣布延遲交樓後首次銷售。據市場消息指，截至下午4時許，愛海頌暫售出19伙，佔可供銷售單位23%。

買家梁生斥1340萬購愛海頌三房

愛海頌位於紅磡的展銷廳，早上10時許有超過50組準買家排隊等候抽籤揀樓，有西九龍區代理指，單是12伙兩房單位，發展商已收到約50個認購登記。

其中，買家梁先生表示，斥1,340萬元購入一個低層三房單位，作換樓自住。對於早前發展商表示要延遲交樓，梁太對此表示沒有憂慮，不影響其入市決定。

位於長沙灣的愛海頌，是次發售83個單位分布於屋苑第2、3、5座，包括12伙兩房單位，以及71伙三房單位，合共83伙。折實售價由846萬至1,989.6萬元，折實呎價介乎17,336元至25,345元。

利奧坊·曦岸沽4伙 維港匯 III 售出3伙

同日，恒地（0012）大角咀利奧坊·曦岸沽出4伙，套現逾3,700萬元。其中2座26樓B室，實用面積413平方呎，兩房間隔，以約1,172萬元成交，呎價28,379元，創項目呎價及售價新高。據悉，買家來自九龍區。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊·曦岸至今累售354伙，佔可發售單位413伙近86%，套現逾22億元。

至於會德豐旗下西南九龍維港匯 III 單日沽出3伙，分別位於第1B座及第2座。沽出的3伙實用面積介乎312至317平方呎，全部為一房單位，售價由853.7萬至878.46萬元，呎價由27,102元至28,489元。