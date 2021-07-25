恆大‧珺瓏灣2期錄撻訂　買家揀即供入市　現棄購或損失26萬

撰文：李彤
出版：更新：

內房恒大（3333）日前傳出被大型銀行拒收旗下香港新盤的樓花按揭申請，包括屯門恆大．珺瓏灣2期及長沙灣恆大‧睿峰，估計數十名買家受影響。當中，恆大．珺瓏灣2期新近錄得一宗取消交易個案。

取消交易買家　選用即供付款

涉及為恆大．珺瓏灣2期5A座11樓D室，於7月18日簽署臨約，以528.1萬元售出，並採用90天現金付款辦法，單位實用面積307平方呎，屬一房戶型。惟據成交紀錄冊顯示，單位成交僅約一周，買家即告取消交易，未知是否因未能承造按揭及上會有關，相關買家不排除被沒收5%訂金，即涉約26.4萬元。

就恒大旗下樓花新盤，上周傳出被個別銀行拒收按揭申請，主要受影響的為選用即供付款方法之買家，其中包括近月入市並選用90天現金付款辦法的買家，若仍未向銀行申請按揭，較大可能受此事件影響。至於選用建期則不受影響。

恒大上周三（21日）回應指，會視乎個別情况，讓買家申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。參考恆大．珺瓏灣2期的關鍵日期為今年8月13日，距今尚餘不足一個月，免息延長成交期60天方案，理應可過渡至項目完成交樓，但按揭最終會否獲批，仍視乎銀行取態。

恒大日前強調，有信心能如期於8月交樓。另有業界人士則建議，相關選用即供的買家，可嘗試向發展商提出更改至建築期付款辦法。

傳金管局要求銀行就叫停恒大樓盤按揭作解釋傳銀行拒收恒大兩新盤樓花按揭申請　業界：料受影響買家不多傳銀行拒批樓花按揭　恒大：受影響買家可申請免罰息延期60天恆大‧珺瓏灣1期兩房單位　獲年輕家庭1.18萬承租
新盤撻訂
中國恒大
屯門區樓市
新盤市況
發表評論...