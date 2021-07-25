恆大‧珺瓏灣2期錄撻訂　買家揀即供入市　現棄購或損失26萬

內房恒大（3333）日前傳出被大型銀行拒收旗下香港新盤的樓花按揭申請，包括屯門恆大．珺瓏灣2期及長沙灣恆大‧睿峰，估計數十名買家受影響。當中，恆大．珺瓏灣2期新近錄得一宗取消交易個案。

取消交易買家 選用即供付款

涉及為恆大．珺瓏灣2期5A座11樓D室，於7月18日簽署臨約，以528.1萬元售出，並採用90天現金付款辦法，單位實用面積307平方呎，屬一房戶型。惟據成交紀錄冊顯示，單位成交僅約一周，買家即告取消交易，未知是否因未能承造按揭及上會有關，相關買家不排除被沒收5%訂金，即涉約26.4萬元。

就恒大旗下樓花新盤，上周傳出被個別銀行拒收按揭申請，主要受影響的為選用即供付款方法之買家，其中包括近月入市並選用90天現金付款辦法的買家，若仍未向銀行申請按揭，較大可能受此事件影響。至於選用建期則不受影響。

恒大上周三（21日）回應指，會視乎個別情况，讓買家申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息。參考恆大．珺瓏灣2期的關鍵日期為今年8月13日，距今尚餘不足一個月，免息延長成交期60天方案，理應可過渡至項目完成交樓，但按揭最終會否獲批，仍視乎銀行取態。

恒大日前強調，有信心能如期於8月交樓。另有業界人士則建議，相關選用即供的買家，可嘗試向發展商提出更改至建築期付款辦法。