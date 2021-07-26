土地共享｜會德豐：正就旗下一至兩幅新界用地作研究

發展局上周公布，土地共享先導計劃接獲首宗申請，為南豐旗下大埔露輝路及汀角路用地。會德豐地產常務董事黃光耀今日（26日）出席活動時指，會德豐地產持有農地不多，正為旗下一至兩幅新界土地進行研究，如提交土地共享申請會對外公布。他又指，估計陸續會有發展商申請，料可加快公私營住宅供應。

事實上，會德豐地產主席梁志堅日前亦向傳媒指，會德豐地產一直有就土地共享作出研究，旗下亦有兩幅新界用地擬提交申請。

售樓方面，會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS第2期，已獲批預售樓花。第2期的戶型包括兩房至四房，景觀較第1期為佳，據知示範單位準備當中，目標最快第三季推售；而同系啟德泰街10號第1、2期則仍在待批預售。

KOKO HILLS分為四期發展，包括第1、2、3A及3B期。

藝里坊‧1號一房呎售3.68萬

另外，恒地（0012）旗下的西營盤藝里坊‧1號，最新售出一伙，恒地（二）部總經理韓家輝表示，涉及為31樓K室，實用面積286平方呎，一房間隔，成交價為1,052.838萬元，呎價36,813元，為項目呎價新高，買家來自港島區。

已屆現樓的藝里坊‧1號，推出至今累售189伙，套現逾16.5億元；整個藝里坊系列至今共售出409伙，佔可發售單位445伙近92%，合共套現逾33億元。