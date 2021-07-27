鄧成波加連威老道舊樓「流拍」　鄧耀昇出席惟未有舉牌

由舖王鄧成波家族申請強拍的尖沙咀加連威老道61至73號舊樓項目，今日（27日）進行強制拍賣，鄧成波第五子陞域集團創辦人鄧耀昇亦有出席，不過，未有舉牌參與競投。項目在無人競投下收回，成為歷來第二宗舊樓強拍「流拍」個案。

陞域：會因應成本和效益作全盤考慮

據悉，鄧耀昇指是次放棄出價競投與公司財政狀況無關，又指集團已擁有該地盤大部分業權。而 陞域集團透過發言人回覆指，集團會適時因應成本和效益作出全盤的考慮，純屬商業決定。集團對香港物業市場仍然樂觀，保持積極態度，因應各種情況而作出不同決定。

負責上述強拍項目的拍賣官、仲量聯行項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，是次強拍程序已經完成，如大業主想再透過強拍形式統一業權，需再向土地審裁處申請，或繼續向其他小業主作私人磋商，以收購餘下業權。對於近年出現兩次「流拍」個案，李遠峰表示，每個商業決定的情況也不同，很難猜測背後原因。

現為5幢舊樓 底價19.26億

今日進行強制拍賣的加連威老道61、63、65、67、69、71及73號物業，底價19.26億元，物業地盤面積約為10,840平方呎，包括五幢5層高商/住綜合用途樓宇。物業將以部分交吉、部分連租約（如有者）形式出售，以及按現時狀況出售。

據資料顯示，鄧成波早前已就加連威老道65至73號收購至逾八成業權，料日後合併重建，以最高地積比率12倍計，最高可建樓面達13萬平方呎。

獅子石道物業「流拍」成歷來首例 寶聲：強拍底價過高

參考全港首宗「流拍」個案，為寶聲集團持有的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，在去年11月進行強拍，底價逾2.233億元，惟寶聲方面未有到場出價投標，寶聲董事長陳燿璋當時表示，主要因為拍賣底價過高，未有反映實際市況。

另外，恒地（0012）大角咀萬安街24至30號舊樓地盤，昨獲土地審裁處批出強拍，底價2.7億元，較兩年前申請估值約1.62億元高約67%。該物業為一幢樓高6層、樓齡逾60年的舊樓。