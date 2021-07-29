消費券｜首期電子消費券8月1日派發　一文睇清各大商場優惠

政府的5,000元電子消費券計畫，第一期將於8月1日（周日）開始派發，各大商場陸續推出多重消費券優惠，冀刺激消費力，盡吸客源。

朗豪坊消費滿300元，即抽1萬元現金禮券

朗豪坊將於8月4日起一連兩個月，推出日日有獎消費抽獎活動，有機會贏取10,000元朗豪坊商場現金禮券〈名額30個〉、100,000會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機〈價值13,888元）、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等，合共兩萬份豐富獎品，有機會用300元消費贏走10,000元商場現金禮券。

朗豪坊一連兩個月推抽獎活動。（羅君豪攝）

K11 MUSEA推200萬抽獎 送瑰麗酒店套票

尖沙咀商場K11 MUSEA 即日起開展10倍K Dollar獎賞計劃，由8月1日起，推出總值200萬元抽獎活動，只要在商場內單日累積消費5,000元，即可獲一次抽獎機會，如惠顧場內餐廳更可多獲一次抽獎機會。獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、iPhone 12等，為期半個月。

消費券｜K11 MUSEA推200萬抽獎 送瑰麗酒店住宿套票、iPhone 12

領展消費每滿500元可換領一公斤香米

領展將於23個商場及街市加碼送出總值1,700萬元優惠。8月份推出「消費添飯家煮意」活動，於指定領展商場或街市單次消費滿500元，即送一公斤金鳳香米，同時可累積印花換領家電，11月份可參加千萬元大抽獎，頭獎價值高達10萬元。

沙田新城市消費滿2000元送1000元禮券

由8月1日至12月31日，沙田新城市廣場馬拉松式推出「電子消費券加碼狂賞曲」，於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%；消費滿5,000元則可獲1,500元商場購物消費券。

沙田新城市廣場。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

荃灣廣場每月最高消費人士可獲5,000元贈券

荃灣廣場將原有5,000元電子消費券金額提高，由8月1日至9月26日期間，凡於商場內消費滿指定金額，即可享第一賞，最高可獲600元商場贈券、達10%回贈優惠。此外，The Point會員憑消費可享有高達5倍積分。至於每月「最高消費賞」，即一連兩個月為每月累積最高消費金額的顧客，額外送出5,000元商場贈券。

美麗華集團最高100%現金券回贈

美麗華集團於8月1日至12月31日推出首個「MIRA消費券多重賞」，聯合旗下商場、酒店、餐飲及旅遊送出超過5,000份低至三折的獎賞禮遇，總值超過600萬元，活動將分階段推出。第一重：Mira Place商場限定最高100%現金券回贈；第二重：網上商店Mira e-Shop７天限時快閃優惠；第三重：旗下酒店及餐飲連續五個月額外九折獎賞；第四重：美麗華旅遊1,000元旅行團即時折扣優惠。

希慎集團推出消費券大抽獎，每周送出iPhone 12 Pro。（希慎集團提供）

希慎送1000萬元獎賞、會員每周抽iPhone 12 Pro

希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元的獎賞，其中，8月4日起於希慎廣場地下特設期間限定展，以手機掃QR Code，即可獲得價值70元禮券組合，於場內逾200個指定商戶消費滿指定金額即可使用。此外，會員憑指定電子貨幣消費於利園區內購物用膳，可參加大抽獎，送出總值150萬元利園區電子禮券，包括高達1萬元電子禮券，及一連八個星期每周送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

恒隆商場消費每滿800元即獲200元禮券

恒隆地產將於8月1日推出跨商場推廣活動，凡於恒隆旗下商場消費每滿800元，即可獲港幣200元之電子購物禮券。

消費券｜恒隆商場推獎賞 消費滿800元即獲200元電子購物禮券

海港城及時代廣場推100%消費回贈

九龍倉置業（1997） 旗下尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場，推出100%消費回贈。由8月1日至9月30日，凡於上述兩商場以消費券或指定電子貨幣消費，可額外獲「100%消費回贈」，即消費滿2,000元即送2,000元優惠券；滿5,000元再送5,000元優惠券。推廣期內，每人分別到海港城及時代廣場可獲2,000元及5,000元的「100%消費回贈」各一次，總值達14,000元，換領名額不設上限。

HomeSquare電子支付平台付款送商場禮券

由8月1日開始，沙田HomeSquare於「香港家居折」加碼推出超過700件優惠商品，低至21折發售，利用Alipay／八達通／WeChat Pay／Tap&Go購物更可以低至24折，最高再賞高達50元商場優惠券。第二輪優惠由9月中開始，一律以3,000元可購人氣產品組合，優惠高達7,000元。

MegaBox有獎問答嬴雅蘭運動床褥

MegaBox 推出 Facebook 有獎問答遊戲及連串消費推廣換領，即日起至8月8日，只需到 MegaBox的Facebook 指定帖子，回答有關國際體育盛事的問題及完成指定要求，即有機會得到雅蘭煥能 II 運動床褥 1 張及商戶現金券，名額共3名，每份獎品價值5,510元。