消費券｜K11 MUSEA推200萬抽獎　送瑰麗酒店住宿套票、iPhone 12

撰文：溫多娜
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政府的5,000元電子消費券計劃，第一期將於8月1日發放，尖沙咀商場K11 MUSEA 即日起開展10倍K Dollar獎賞計劃，由8月1日起，推出總值200萬元抽獎活動，獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、iPhone 12等，為期半個月，冀有助振興實體零售市道。

K11 MUSEA將於第一期消費券開始發放的首日、即8月1日起至8月15日止，推出總值200萬元抽獎活動。只要在商場內單日累積消費5,000元，即可獲一次抽獎機會，如惠顧場內餐廳更可多獲一次抽獎機會。獎品包括10萬元K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

K11集團早前已宣布與WeChat Pay HK的合作計劃，由即日（26日）起至9月26日的兩個月內，只要在K11集團旗下及其管理的K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST的指定商戶，以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。假設在以上地點分別消費5,000元，即可賺合共最高逾千元K Dollar獎賞。

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