消費券｜恒隆商場推獎賞　消費滿800元即獲200元電子購物禮券

恒隆地產宣布，將於8月1日、即發放第一期電子消費券當天，推出獎賞計劃，凡於恒隆旗下商場消費每滿800元，即可獲200元電子購物禮券。同時，又公布市民參與疫苗接種的獎賞換領詳情。

恒隆指，登記成「hello恒隆商場獎賞計劃」會員後，於今年8月1日至10月31日推廣期內，在恒隆商場包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶以電子消費每滿800元，即可透過恒隆商場手機應用程式，獲取200元之電子購物禮券；如使用支付寶香港、八達通、拍住賞或微信支付香港消費，可獲額外積分。

恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅指，冀消費券獎賞計劃能刺激本地消費，預期能為恒隆商場旗下逾600個商戶開拓全新商機，帶來可觀銷售增長，亦冀望能紓緩零售商戶於疫市下的營商壓力，同時協助推動整個零售業的復甦。

打兩針 單一消費滿100元即獲200元電子禮券

此外，恒隆地產於早前宣布推出總值逾1,000萬元的「恒隆接種疫苗鼓勵計劃」，今日亦公布供市民參與部分的獎賞換領詳情。

凡於今年9月30日或之前完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的市民，只需登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並於今年8月1日至10月31日期間於上述恒隆商場，以單一電子消費滿100元，即獲發總值200元的「恒隆電子購物禮券」。