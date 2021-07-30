運房局﹕一手私樓供應量9.6萬伙　創近13個季度新高

運輸及房屋局公布，截至6月30日的最新數據，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量9.6萬伙，按季增加3,000伙，為2018年首季後的近13個季度新高數字。

當中包括已批出土地可隨時動工的熟地單位，佔2.7萬伙，按季上升2,000伙，而興建中的待售樓花單位則約5.7萬伙，按季增加1,000伙。至於現樓貨尾單位佔1.2萬伙，按季持平。

現樓貨尾按季維持1.2萬伙

上季一手樓施工量4,300伙，按季急升約95%，按年下跌40%，今年上半年施工量合共有6,500伙，較去年同期8,100伙，減少近兩成。

至於上季落成量為6,700伙，按季急升1.91倍，按年減少近12%，整個上半年落成量合共有9,000伙，較去年上半年的11,300伙，按年減少兩成。

利嘉閣：下半年私宅動工有望加快

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，運房局公布未來3至4年的一手私人住宅供應量增至約9.6萬伙，主要受惠疫情持續好轉，次季私宅施工量錄得4,300伙，按季大增近1倍及已批出隨時可動工的「熟地」按季增加2,000伙所帶動。相信隨著疫情持續受控及整體經濟改善，下半年私宅動工有望保持加快。

陳海潮指出，今年私宅動工數字不斷追落後，但未來供應能否持續，仍需視乎港府能否盡快釋出更多「熟地」以興建私人住宅；依目前情況觀察，要短期內釋出大量土地仍然十分困難，故相信樓價仍將維續穩中向好，下半年料再有5%或以上的升幅，而一旦實現通關，升勢將更為凌厲。