中原CCL最新報188.77點　與歷史高位差距收窄至0.9%

中原CCL最新報188.77點，創105周新高，按周升1.01%，升幅為13周最大，距離歷史高位190.48點相差0.9%。另外，今周CCL八大指數亦全部錄得升幅。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周CCL八大指數齊升，是2021年首次出現。上次出現是2020年底，顯示樓價蓄勢衝頂，挑戰歷史新高。但CCL三大整體指數，近4周升跌交錯，反映樓價破頂前，經歷反覆爭持。縱然日後樓價破頂，亦可能於頂位爭持一段時間。

CCL_Mass四區指數齊升 新界東創148周新高

今周四區指數均錄升幅，新界東CCL_Mass報203.98點，創148周新高，按周升1.27%，連升3周共2.31%。港島CCL_Mass報195.57點，按周升0.87%，結束2周連跌。 九龍CCL_Mass報184.70點，按周升0.41%。新界西CCL_Mass報176.76點，按周升2.95%，升幅為175周最大。四區指數與各自歷史高位相比，分別相差0.13%至2.32%，其中，新界西CCL_Mass與歷史高位相差僅0.13%，為四區之中最接近歷史高位之區份。