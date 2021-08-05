屯馬線｜九龍城泰國菜舖位連環易手　金蘭花舖3100萬沽　升值76倍

屯馬線於6月底通車後，車站之一九龍城宋皇臺站出入口周邊舖位交投轉活。市場消息指，九龍城龍崗道12號地舖，連同入則閣樓，面積僅1,000平方呎，新近連租約以約3,100萬元易手，呎價約3.1萬元。

原業主1977年僅以40萬購入

舖位位處宋皇臺站出口隔一條街、快餐店麥當勞附近。目前舖位租客為金蘭花泰國菜館，月租約7萬元，新買家料享租金回報約2.7厘。而原業主1977年僅以約40萬元購入上址，持貨至今逾四十四年，帳面大賺3,060萬元，物業期內升值76.5倍。

泰仔美食舖位6388萬沽出

此外，位於九龍城南角道的地舖，據知新近亦以6,388萬元沽出，呎價約3.2萬元。該舖位位於南角道30至32號成安樓地下，面積約2,000平方呎，舖位門面闊近30呎，位置與港鐵站出口相距約一分鐘步程。

舖位現有租客為泰仔美食，每月租金約13萬元，料新買家享回報2.4厘。 據知，原業主於1995年4月以195萬買入上址，現易手帳面獲利6,193萬元，升值近32倍。有投資者指，上述舖位估計原市值約5,000餘萬元，料受屯馬線帶動，遂以好價沽出。

上月份，九龍城龍崗道20號地舖，亦傳以2,600萬元易手。該店建築面積約1,000餘平方呎，由食肆鳳華路邊雞於1982年以80萬元買入，自用多年，若成交屬實，即近四十年間帳面升值2,520萬元。