旺角快富街舖價3個月飆近四成　業主施永青：不打算短炒

市場憧憬消費券出台，可刺激零售及舖位市道。旺角快富街一個地舖，新近以約6,500萬元沽出，呎價約4.6萬元，毗連舖位在三個多月前由中原地產創辦人施永青斥資4,700萬元買入，兩舖面積相同，不過是次新成交呎價高約38%。

有業界人士認為，兩個舖位部分細節有差距，但施永青的入市時機更佳，相信其舖位至今已升值至少一成。面對舖位短時間內錄可觀升幅，施永青不為所動，回覆《香港01》表示，沒有打算短炒舖位，傾向繼續保留作收租用途。

賣方楊萬勤2007年斥1450萬買入

消息透露，上述新成交為快富街33至35號利興大廈地下A舖及入則閣，位於小巷單邊，地舖面積約900平方呎，入則閣約500平方呎，總面積約1,400平方呎，新近以約6,500萬元易手，呎價約46,429元。舖位現由醫務中心及找換店承租，每月租金共約14.8萬元，回報約2.7厘。

舖位原業主為投資者楊萬勤，於2007年2月以1,450萬元買入舖位，是次易手帳面升值約3.5倍或5,050萬元。

值得留意，毗連上址的B號舖，今年4月才獲中原地產創辦人施永青以4,700萬元購入，賣方為連鎖麵包店「大班麵包西餅」，售後租回，每月租金共約14.8萬元。施永青購入的舖位面積同樣約1,400平方呎，呎價約33,571元。若純以呎價計算，新成交的A舖較施永青的舖位，大幅高出38%。

名人入市｜中原施永青4700萬接大班麵包西餅旺角蝕讓舖

不過，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興指，施永青持有的B號舖位地舖部分較小，面積約700平方呎，也沒有小巷單邊的優勢，但他入市時機好，目前零售消費市道較數個月前已有明顯改善，估計施永青所持有的旺角舖位，亦已錄得至少一成的升幅。

施永青：不打算短炒

對於持有的舖位價值已升值至少一成，施永青不為所動。施永青回覆指沒有「短炒」打算，又指舖位買賣涉及的交易成本不算低，個人傾向保留物業收租。他又透露，在數個月前買入舖位時，「純粹認為舖位跌得差唔多，自己冇特別考究邊間舖最抵買」。

施永青又認為，早前疫情嚴峻，舖價大幅回落，目前市況已經有所好轉，相信零售最差時間已經過去，估計舖價已見底並將出現輕微回升。