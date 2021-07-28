不足三個月甩80億貨！鄧成波家族逾22億沽屯門全幢工廈

舖王鄧成波家族再度大手沽貨。世邦魏理仕公布，鄧氏家族出售屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權，成交價為22.4億元，市場消息指，新買家為中資公司華潤物流，此為今年投資市場最大宗全幢工業物業成交。

中資華潤物流接貨 鄧氏大賺13億

上述工廈位於屯門河田街2號，距離西鐵屯門站約3分鐘步程，全幢樓高15層，總面積約466,449平方呎，成交呎價約4,802元。現時全幢物業由著名物流營運商租用，經營物流業務。物業以現狀連現有租約成交，估計華潤物流入市後，短期將用作收租。據悉，現時租約於三年前簽下，每呎租金約12元，即月租約560萬元，未來有機會向上調整。

鄧氏家族分階段買入 總成本9億

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，鄧氏家族在2012年向嘉民物流基金，以5.08億元購入該物業的71%業權，及後在2016年以2.38億元向國泰航空旗下雅潔乾洗購入約18%業權，並於2018年統一全幢第1期業權，總收購成本約9億多元。

是次沽貨，鄧成波家族持貨不足十年，現易手帳面大賺逾13億元或1.44倍。

該行香港顧問及交易服務 – 工業及物流資深董事黎尚文亦表示，近期屯門的投資活動甚活躍，在疫情下，工業資產因用家需求的帶動，獲得追捧，預期高質素的工業物業未來將受關注，特別是空運等高增值物流行業。

↓部分鄧成波家族賣出之大額物業↓

鄧成波離世後累售逾30項物業 涉80億

綜合市場資料，鄧成波家族近月連番沽出多項逾億元的大額物業，最矚目成交為上述個案，其次為上月底以13億元沽出葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，同在6月份，則分別以9億及3億元沽出葵涌中央工業大廈全幢物業及油麻地寶翠大樓兩層巨舖。

自鄧成波在5月14日離世後，該家族已累積沽出超過30項物業，包括舖位、工廈、住宅地盤等，涉及金額超過80億元。