會德豐年內賣樓套現逾200億　黃光耀：下半年再推東九兩新盤

會德豐地產今年積極推盤，迄今合共售出1,165伙，套現約203億元，金額創集團同期新高。涉及項目包括啟德MONACO、GRANDE MONACO、西南九龍維港滙兩期、山頂77 / 79 PEAK ROAD等。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈指，現時樓市熾熱，集團對後市有信心，計劃下半年再推兩個全新盤應市，包括茶果嶺KOKO HILLS第2期，以及啟德沐泰街10號項目，合共提供574伙。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，現正準備KOKO HILLS第2期的示範單位及展銷廳，冀最快第三季內推出。至於沐泰街10號項目現正待批預售樓花同意書。他又估計，今年樓價有機會升8％至10%。

KOKO HILLS第2期提供82伙，主打兩房以上大單位，大部分單位望開揚海景；至於沐泰街10號第1期，將提供492伙，為會德豐在啟德發展區中之壓軸項目。

維港滙 II 價單 待招標成交後公布

至於會德豐旗下西南九龍維港滙 II，上周率先推出108伙招標發售，市場關注項目的價單推出時間表，黃光耀回應指，首張價單將待招標單位錄得成交後，再作公布。上述108伙的部分單位將於本周內截標，換言之，料首張價單最快下周才公布。

對於集團下半年的銷售部署，黃光耀形容為「貨如輪轉」。他表示，集團現時土地儲備充足，包括山頂文輝道、黃竹坑站上蓋第6期及最新投得的古洞住宅地皮，合共提供約114萬平方呎可建樓面面積，而未來亦會繼續關注新發展區及上水古洞的地皮。