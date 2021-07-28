會德豐地產41億奪古洞住宅地　每呎8499元　地價3個月升近兩成

地政總署公布，上周五（23日）截標、共接獲12份標書的古洞第24區住宅用地，中標財團為會德豐地產，成交價為41.85億元。以該地皮最高可建樓面面積492,397平方呎計算，每呎樓面地價約8,499元，較市場估值上限8,000元高出6.2%。此外，若以新地（0016）4月份投得的首幅古洞住宅地比較，是次批出地皮的呎價高18.3%。

黃光耀：總投資額料70億至80億

會德豐地產主席梁志堅表示，非常高興投得古洞此潛力優厚的地皮，將充分利用集團在發展新社區的經驗，結合大灣區的優勢，將古洞北發展成為下一個優質社區。會德豐地產常務董事黃光耀回覆表示，計劃發展適合小家庭使用的中小型住宅，預計總投資金額約70億至80億元。

他又表示，集團看好古洞新發展區未來前景，認為該區擁有北環線，地皮內的住宅及商業部分將享有鐵路優勢，而且未來更將發揮連接落馬洲河套地區、大灣區的作用。他又指，近月古洞及北區的地價表現理想，反映各發展商也看好區內前景。

會德豐地產黃光耀表示，古洞第24區住宅用地預計總投資金額約70億至80億元。（龔嘉盛攝）

萊坊料日後每呎可賣1.8萬

此外，萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，上述地皮中標價較預期高，認為成交價對區內地價有重要指標作用，料上述項目將吸引內地買家及本地用家入市，未來落成後每呎賣1.8萬元才有合理利潤，相等於元朗的新樓盤水平。

上周就古洞第24區住宅用地遞交標書的發展商，包括長實（1113）、新地、嘉華國際（0173）、信置（0083）、恒基（0012）、嘉里建設（0683）、遠東發展（0035）、中資佳兆業（1638）及萬科置業（香港），而靠投資舖位起家的大鴻輝集團亦派員遞交標書。至於華懋夥拍希慎（0014）合組財團競投項目。

較3個月前新地古洞地呎價高出18%

是次批出的古洞第24區住宅用地，為古洞新發展區的第二幅地皮。第一幅推出的古洞第25區住宅地，在4月份由新地奪得，成交價86.14億元，可建樓面面積近120萬平方呎，每呎樓面地價約7,183元。以此計算，最新由會德豐奪得的地皮，較三個月前地價高出約18.3%。

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早前市場估值32億至39億

是次招標地皮位於古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。

項目發展期於2027年9月30日截止。早前市場預計，該地皮每呎樓地價介乎6,500元至8,000元，估值約32億至39.4億元。

地盤北面被劃作梯台式平台範圍，不得高於地面水平以上5米，層數不得高於一層，並須在地面指定位置，設通道以直接通往地盤北面擬議中的市鎮中心。此外，發展商亦須就發展項目提交污染評估、噪音影響、渠務影響以及污水收集系統影響的評估報告。