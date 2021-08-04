青衣薈藍203呎示範單位曝光　3.5米高樓底加設閣樓

宏安地產（1243）旗下青衣新盤薈藍，今早（4日）上載樓書，同日開放示範單位予傳媒參觀。示範單位以18樓A09室為藍本，實用面積203平方呎，屬開放式戶型，發展商提供交樓標準及連裝修示範單位各一個。

示位利用高架床間出閣樓 交樓標準不包

薈藍每伙單位樓底高3.5米（約11呎），發展商在連裝修示範單位中，為展示如何盡用空間，找來設計師以高架床分間出下層娛樂區及上層寢區。同時，發展商在室內用上大量鏡面、玻璃等裝修物料，圖增加單位的空間感。上述設計僅限於示範單位中展示，閣樓並不會包括在交樓標準內。

【薈藍連裝修示範單位直擊】

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宏安地產執行董事程德韻表示，發展商在項目圖則設計階段投放大量資源及時間，務求令單位更實用及方便，節省買家於入伙後的裝修時間及費用。

至於交樓標準單位雖不設閣樓，但亦提供不少儲物空間及家電，包括玄關預設鞋櫃，以及開放式廚房內的洗衣乾衣機、蒸焗爐等。此外，交樓標準單位更預設隱藏式飯枱，設置於廚房蒸焗爐下方。浴室方面，發展商特意將浴室天花位置騰空，增加儲物空間。

【交樓標準單位】

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薈藍位處青衣寮肚路8號，合共提供320伙，單位實用面積由181至257平方呎，其中開放單位佔252伙、一房僅佔28伙，另設40伙特色戶。預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約17個月。