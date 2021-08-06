西南九龍維港滙 II 暫沽3伙　天池複式戶1.88億成交　創項目新高

會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展、西南九龍新盤維港滙 II 早前推出108伙招標發售，其中12伙今日（６日）率先截標。市場消息指，項目暫時沽出3伙，包括第1座天池複式戶，平均呎價38,329元。

天池複式戶1.88億成交雙破頂

據了解，維港滙 II 天池複式戶，以逾1.88億元成交，折合呎價62,188元，為整個維港滙項目售價及呎價之新高紀錄。上述單位為項目第1座27及28樓A室頂層複式戶，實用面積3,029平方呎，五房五套房連工人房間隔，連私人泳池、1,369平方呎平台及1,017平方呎天台。

而另外兩伙成交單位，同屬第5座中層單位、實用面積797平方呎，三房一套連工人房間隔、享海景。上述兩伙包括5座15樓A室，以2,138萬元成交，折合呎價26,826元；及同座18樓A室，以2,072.2萬元沽出，折合呎價26,000元。上述兩伙標準戶平均呎價為26,413元，較維港滙 I 及維港滙 III 平均呎價28,109元低約6%。

另外，同系維港滙 I 同日亦售出1伙單位，屬第1座17樓B室，面積948平方呎，成交價3052.56萬元，呎價32,200元。