西南九龍維港滙 II 12伙明截標　信置：有信心再挑戰項目新高價

會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的西南九龍新盤維港滙，上半年已推售第1及3期，累計售出413伙，套現超過57億元，平均呎價28,109元。項目迄今最高成交呎價為53,850元、最高售價則近1.18億元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，有信心周五（6日）截標的維港滙 II 頂層複式戶，能再挑戰項目新高價。

田兆源指，維港滙 II 已推出108伙單位招標，當中12伙會提前明天截標，當中包括第2期第1座27至28樓A室的特色天池複式戶．至於餘下單位之推售形式，他表示將視乎市場反應再決定。

另外，維港滙今日（5日）公佈獲東亞銀行提供獨家入市按揭優惠，即日起至11月30日，全期按息低至「銀行同業拆息利率加1.3%」，上限為2.5%，並可享1.4%現金回贈。

信和置業田兆源（左一）指，有信心周五截標的維港滙 II 頂層複式戶，再挑戰項目新高價錢。

另邊廂，維港滙 I 新錄一宗撻訂個案，發展商料殺訂52.7萬元。據成交紀錄冊顯示，維港滙 I 第3B座7樓D室，最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，估計買家撻細訂離場。單位實用面積448平方呎，今年7月24日以1,055.9萬元成交，呎價約23,569元，料買家遭發展商沒收5%訂金，涉約52.7萬元。

GRAND MARINI錄撻大訂 發展商即加價重推

另外，由會德豐發展的將軍澳日出康城第9期GRAND MARINI，新近亦錄得一宗撻大訂。據成交記錄冊，第2A座56樓A室，原於去年9月18日以1,256.1萬元售出，惟買家剛於8月3日終止交易，發展商料殺訂125.6萬元。

發展商昨日（４日）即更新價單，上載新銷售安排，將貨尾及撻訂單位加價重推，於本周日（8日）發售。其中，上述遭撻訂單位最新定價為1,627.3萬元，較2020年5月份定價1,600.1萬元貴約1.7%。