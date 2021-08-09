青衣薈藍再度加價加推32伙　折實均價2.21萬

宏安地產（1243）旗下青衣新盤薈藍再度加推，該盤於晚上8時公布新一張3號價單，提供32伙，折實平均呎價22,108元，較2號價單再高出3.5%。

3號價單的單位實用面積203至207平方呎，價單售價介乎500.3萬至557.8萬元，價單呎價24,645至27,478元，扣除15%優惠後，折實售價介乎425.25萬至474.13萬元，呎價20,948至23,356元。

折實最平的入場單位為3樓A07室，實用面積203平方呎，該單位同為折實呎價最低的單位，約20,948元。若對比2號價單面積相同的A06室，其折實呎價為20,333元，即兩者有約3%差距。

3樓A06室及A07室實用面積同為203平方呎，景觀相若，不過折實呎價有3%的差距。（樓書資料）

薈藍累推3張價單 共128伙

薈藍於上周四（5日）公布首張價單，提供64伙，整批折實平均呎價20,638元，折實售價由388.8萬至455萬元，折實呎價18,692元至22,414元。

隨後該盤在剛過去的周日（8日）加價加推2號價單，提供32伙，折實平均呎價21,361元，該批單位折實售價由約409.6萬至461萬元，折實呎價約19,874元至22,711元。

合計薈藍3張價單，共推出128伙，最平的單位依然是首張價單的3樓B03室，實用面積208平方呎，用盡120天即供折扣15%計，折實售價由388.8萬元，折實呎價18,692元。