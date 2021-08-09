新盤戰報｜高爾夫‧御苑洋房9000萬沽　OMA OMA呎售2.2萬刷新高

各區新盤豪宅錄破頂價成交，繼上周西南九龍維港滙 II 天池複式戶以1.88億元沽出後，市場今日再錄兩宗大額豪宅成交，全位於新界區。

高爾夫‧御苑洋房9000萬沽創新高

其中，恒地（0012）旗下位於上水的高爾夫‧御苑，今日以招標形式售出B1獨立洋房，成交價為9,000萬元，呎價29,393元，創項目成交價及呎價新高紀錄。該B1洋房實用面積3,062平方呎，連2,075平方呎花園及639平方呎天台，內設私人泳池及獨立升降機。據了解，買家為來自九龍區。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，近期北區地皮呎價屢創新高，相信北區發展潛力可看高一線。高爾夫‧御苑至今累售412伙，包括19幢獨立洋房，合共套現逾51.3億元。

OMA OMA頂層特色戶呎售2.2萬 刷新記錄

永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏的OMA OMA，今日亦以招標形式沽出一伙頂層連天台特色戶，成交價2,880萬元，呎價22,378元，呎價創項目新高。單位為第1A座20樓A室，實用面積1,287平方呎，屬四房兩套連工人套房，連532平方呎平台及1,035平方呎天台。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，OMA OMA繼上月破頂沽出地下複式花園大宅後，今日再沽出一伙頂層海景特色連天台大宅，創項目呎價新高紀錄，為一個月內第二度破頂成交。項目共有8伙同類單位。