天水圍Wetland Seasons Bay下周初開價　首批至少245伙｜示位曝光

新地（0016）旗下天水圍濕地公園路新盤第1期Wetland Seasons Bay，醞釀推售，昨日已公布樓書，新地副董事總經理雷霆今（5日）表示，預計下周初公佈首張價單，首批推出不少於245伙。

至於系內同區另一項目Wetland Seasons Park已進入交樓階段，新地代理總經理胡致遠表示，現再推出第1期兩伙特色戶招標，為第21座10樓A2頂層單位及别墅10的3樓及5樓B複式單位，料成交呎價可達2萬元。

【直撃Wetland Seasons Bay示範單位】

發展商今（5日）開放5個示範單位予傳媒參觀，包括一個三房經改動連裝修示範單位，以及4個交樓標準示範單位。經改動連裝修示範單位，是參照5A座8樓A9室，實用面積507平方呎，三房間隔，連23平方呎露台及17平方呎工作平台，開放式廚房。其中主人房連接廁所的牆身經過改動，改以落地玻璃作間隔。

【5A座8樓A9室、連裝修示範單位】

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【5A座8樓A9室、交樓標準示範單位】

【5A座8樓C7室、交樓標準示範單位】

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【2A座8樓A1室、交樓標準示範單位】

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【R11別墅2樓A室、交樓標準示範單位】

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Wetland Seasons Bay位於天水圍濕地公園路1號，分三期發展，合共提供1,996伙。第一期將提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。

6座分層大廈合共提供1,104伙，實用面積介乎268至1,054平方呎，涉開放式至四房多種戶型。而10座別墅合共提供100伙標準單位，另設20伙特色戶，分別為連花園單位及複式單位，實用面積介乎757至1,158平方呎，戶型由三房起。

項目預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。