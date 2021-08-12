中環街市完成活化　本月23日起試業　提供街頭小吃、文青小店

由2003年起開始空置，至今擁有逾八十年歷史的中環街市，終於換上新面貌，重新投入服務。由華懋集團夥市建局共同管理及營運的中環街市活化項目，經歷逾三年時間完成首階段復修及保育工作，將於8月23日開放試業，首階段出租率超過八成。

首階段出租率逾80%

中環街市活化項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間。項目引入不同類型的商戶進駐，涵蓋街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運。

逾三年復修保育 耗資5億 華懋享10年營運權

為支持香港本地品牌及中小企開業，中環街市引入Plug-to-operate的概念，為商戶提供基本裝修及傢俱，配合POS營銷系統，讓商戶減低開店成本，一進場即可營業。

市建局早於2017年開始為中環街市歷史建築物進行復修及保育，經歷超過三年時間完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。

中環街市早於1939年落成，現址建築為第四代，首層連接域多利皇后街以及租庇利街。活化後，項目以Playground for All為概念，將這個自1939年起營運至2003年的地標打造成「親」、「動」、「融」兼備的活力社區熱點，既保留集體回憶，也為社區帶來嶄新的體驗。