加路連山道商業地公布標價　最低出價僅21億　較中標價低89%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-16 18:08

希慎興業（0014）及華懋合組財團，上月以高於估值約15%、即約197.78億元高價奪得銅鑼灣加路連山道商業地。地政總署今日（16日）公布其餘落選投標者的投標金額。第二高的財團出價為133.31億元，較中標價低64.47億元或32.6%。

六份標書 三份出價不足百億

至於第三高出價為逾120.088億元。項目合共接獲六份標書，當中三組財團出價逾百億元。而餘下三份出價分別為91.33億、75.1億及21.53億元。以最低出價21.53億元作比較，較中標價低足足89%，又或中標價較之高出逾8倍。

翻查資料，早前項目接獲六份標書，包括長實集團（1113）、新地（0016）、會德豐、領展（0823）。而信置（0083）與利福國際（1212）、嘉里建設（0683）及中渝置地（1224）合組財團遞交標書。

加路連山道商業地，地盤面積約為15.9萬平方呎，最高可建樓面面積107.6萬平方呎，其中，商舖相關的樓面面積不得多於10.7萬平方呎、或總樓面一成。

由於過去一年多幅商業地皮均告流標，故市場在截標前紛下調地皮估值，至介乎107億至172億元，即每呎樓面地價約1萬至1.6萬元。項目發展期止於2029年9月30日。

上述地皮為市區罕有大型商業地塊，惟設有多項限制，包括項目不得拆售、中標財團需負責興建三所政府物業，包括幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心，涉及樓面約20,835平方呎。另需預留位置興建行人天橋連接一路之隔的利園六期。