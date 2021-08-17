薈藍本周五次輪銷售109伙　藝里坊‧2號加推20伙同日賣

宏安地產（1243）位於青衣薈藍，定於本周五（20日）進行次輪銷售109伙，涵蓋4號至6號價單之全部單位，一律為開放式戶型。

項目於上周六（14日）首輪發售143伙，即日全數沽清。發展商其後兩度加推共92伙，全屬開放式標準戶，連同之前的價單，將於本周五發售109伙。發展商指，昨日（16日）開始重新收票。薈藍現時尚餘68伙仍未公布價單，包括40伙特色單位及18伙一房標準戶，暫未知會以價單或招標形式出售，至於開放式已全數公布價單。

藝里坊‧2號已屆現樓 周五售20伙

除青衣薈藍外，恒地（0012）旗下、已屆現樓的西營盤藝里坊‧2號，亦推出20伙，定於本周五發售，包括12伙一房單位及8伙開放式戶。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號早前已獲批入伙紙，今日加推全新價單7號及銷售安排。

全新價單共涉24伙，包括14伙一房戶及10伙開放式單位，價單定價由659.9萬至1032.5萬元，價單呎價介乎30,086元至35,976元，折實售價則介乎633.5萬元至991.2萬元，折實呎價由28,882元至34,537元。

藝里坊‧2號累售226伙，佔可發售單位240伙逾94%，套現逾17億元。項目已屆現樓，發展商預計今年底開始交樓。