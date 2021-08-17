內地千億富豪汪立平家族1.9億購波老道豪宅

港島豪宅新盤成為內地超級富豪目標。身家逾千億港元的內地富豪汪立平家族，新近斥資逾1.9億元，買入長實（1113）半山波老道21 BORRETT ROAD一伙高層單位。

據土地註冊處資料，21 BORRETT ROAD第1期高層7號室，連同兩個車位，在本月初以1.9038億元易手，新買家為錢佩新（QIAN PEIXIN）。上述單位實用面積2,316平方呎，四房兩套間隔，呎價約8.22萬元。是次買家支付約809.11萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，即以首置名義入市。

旗下恒立液壓 市值逾1300億

翻查資料，錢佩新為內地富豪汪立平的妻子，夫婦二人為A股恒立液壓（601100）的實際控制人。恒立液壓為液壓油缸製造商，於2011年登陸A股市場，至今股價已累升逾10倍，目前市值高達逾1,300億人民幣。截至2021年4月份，汪立平及家族以131億美元位列《2021福布斯全球富豪榜》第163名。

截至今年4月份汪立平及家族以131億美元位列《2021福布斯全球富豪榜》第163名。（網上圖片）

21 BORRETT ROAD不乏內地富豪業主

事實上，21 BORRETT ROAD過去屢錄成交，不少是由內地富豪承接，如騰訊（0700）前聯席創辦人曾李青（ZENG LIQING），近月以約1.7億元購入項目一個四房單位，成交呎價78,923元。

另外，有中國「體操王子」之稱的李寧，其妻子陳永妍（CHEN YONG YAN），早前以2.328億元購入項目一個中層單位，呎價逾7.9萬元。