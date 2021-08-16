第一滴血｜九龍塘雲門高層四房放盤逾一年　實蝕逾800萬離場

傳統豪宅地段錄蝕讓個案，九龍塘雲門出現首宗二手成交，有高層單位放盤多時，終以約5,500萬元沽出，較四年前購入價帳面蝕近500萬元。若再計及其他雜項費用，估計實蝕超過「八球」。

放盤逾一年 累劈近兩成

美聯物業區域營業董事鍾坤文表示，上述雲門蝕讓個案為2座高層A室，實用面積1,465平方呎，四房間隔。物業在去年5月推出放盤，當時叫價6,800萬元，不過一直未獲買家承接，因而多次減價。直至去年12月叫價已降至5,500萬元。至近日單位終獲買家承接，成交價5,500萬元，呎價約37,543元。換言之，放盤逾一年累積減價1,300萬或19%。

【雲門成交單位直撃】

4年前斥近6000萬入市 SSD屆滿即放盤

翻查資料，上述單位原業主姓陳，於2017年4月以5,998.27萬元購入上述單位，去年額外印花稅（SSD）三年期限一屆滿即開始放售。是次沽貨帳面蝕約498.27萬元，貶值約8.3%。不過，若再計及原業主買入單位時支付的約255萬元稅款，以及沽貨所涉代理佣金約55萬元等，料實際蝕讓超過800萬元。

雲門位於九龍塘義德道5至11號，於2014年6月入伙，由華懋集團發展，設5座，提供47伙，實用面積1,222至3,533平方呎。項目早於2014年開售，直至今年4月份才沽清全數單位，套現逾32億元。