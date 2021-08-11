萊坊：多倫多豪宅樓價超越深圳　按年漲27%稱冠　同期香港升4%

萊坊今日（11日）公布2021年第二季《全球城市豪宅指數》，截至2021年6月，46個城市的豪宅樓價平均上升8.2%，超越首季的4.6%升幅，為指數自2008年以來錄得最強勁的年度增幅。

該指數追蹤全球46個城市的樓價，當中，以多倫多的豪宅樓價漲幅最強勁，已超越上季位例榜首的深圳，按季上升15.5%，按年則上升27%。至於上季榜首深圳，則按季則下跌 7.1%，但按年升5.4%。

雖然香港豪宅表現繼續跑輸大市，不過，本港今年按季上升 5.6%，按年計亦升4%，排名由上季的第42名，回升至最新的第25名。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港豪宅樓價在今年第二季上升 5.6%，按季計，跑贏所有國內一線城市的豪宅樓價升幅。

王兆麒續指， 投資者在當前低息環境、有限的未來供應，以及有望通關的情況下，情緒高漲，進一步推高市場對豪宅的估值。 他預計，今年下半年香港豪宅樓價將再升2％至3%。

據報告最新資料，截至2021年6月，13個城市的豪宅樓價錄雙位數增長，除多倫多豪宅樓價漲幅最強勁，上海及廣州的豪宅樓價包攬第二、第三位，分別按年上升21.4%及19.8%，而按季則升5.5%及1.8%。

第四位則為首爾，按年上升19.6%，按季則升4.2%；第五位則為美國邁阿密，按年度升幅為18.7%，按季則升8.6%。