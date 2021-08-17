長實16個月累斥160億奪三幅地皮　媲美十年前戰績

近年投地取態轉趨積極的長實集團（1113），今日（17日）再下一城以高價7.16億元，奪得元朗流業街與涌業路交界住宅地，該集團在過去16個月已成功奪得3幅官地，合共斥資接近160億元，入市規模媲美2011年全年斥資約220億元掃入6幅官地的水平。

年初斥102億奪跑道區住宅地

長實近年奪取官地次數有所增加，除了最新中標的元朗地皮外，對上一幅奪得的官地為啟德第4E區2號住宅地，於今年2月份以102.8億元奪得，每呎樓面地價為15,861元，接近市場估值上限。該地皮為啟德跑道區最後一幅住宅地皮，屬前排跑道前排、兼唯一一塊單邊的地皮。

至於再對上一幅地皮則為去年5月份，該集團以逾49億元投得的觀塘安達臣道「港人首置上車盤」綜合發展用地，每呎樓面地價約4,546元，屬當時市場估值下限。綜合上述3幅地皮，長實在過去15個月，合共斥資約159.47億元購入官地，入市規模為近年少見。

長實2011年斥220億購6地皮

事實上，長實集團大規模買入官地的情況，已追溯至10年前，在2011年該集團全年斥資220億元買入6幅地皮。當中包括在該年6月份以116.5億元投得的半山波老道豪宅地，即目前正在銷售、多次獲超級富豪承接的21 BORRETT ROAD，而同年8月又以逾62.67億元投得北角油街住宅地皮，即目前已經入伙的北角豪宅維港頌。此外，當年長實更買入紅磡、元朗等地皮。

惟過去10年內，長實也有入市買入官地，不過規模及次數相對較少，如在2016年及2012年，分別僅斥資19.5億及逾29億元買入九肚麗坪路地皮及馬鞍山落禾沙地皮，該兩幅地皮現為名日九肚山及星漣海。