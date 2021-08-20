新世界5.5億放售美孚新邨一籃子舖位　持貨半世紀從未放售

新世界發展（0017）繼續出售非核心區物業。市場消息透露，新世界持有的荔枝角美孚新邨一籃子舖位推出市場放售，涉及樓面逾8.5萬平方呎，叫價高達5.5億元。

據了解，該批舖位分布在美孚新邨一期至八期的基座平台、地下、一樓、二樓及三樓，涉及24個舖位，面積介乎399至32,257平方呎。該批舖位現由多個租戶承租，商戶類別包括教育機構、宗教機構、畫廊、琴行、家居零售、醫務所及健身中心等，目前出租率100%，每月租金收入高達140萬元。

美孚新邨為本港十大屋苑之一，設99座，提供13,149伙，新世界發展為該屋苑的一手發展商。據悉，新世界發展已持有上述一籃子舖位約53年，過去多年從來未放售過。

美孚新邨為本港十大屋苑之一，設99座，提供13,149伙。（資料圖片）

事實上，新世界近年頻頻沽售旗下物業，如在7月份以5,968萬元沽出柴灣康翠臺商場L2樓共50個車位，平均每個車位成交價約119.36萬元。

而在6月份，該財團則以11億元沽出銅鑼灣百德新街22至36號珠城大廈商場地舖部分，新買家為中資恒力集團。舖位總建築面積約22,650平方呎，呎價約4.85萬元，現舖位租客為周大福珠寶及惠康超市，以年租金收入約4,700萬計，租金回報逾4.25厘。

此外，新世界在3月份以3億元沽出屯門新盤The Parkville基座一籃子商舖，新買家為宏安夥拍長實（1113）「樓神」趙國雄之兒子趙朗的合組財團。該批舖位總樓面面積13,858平方呎，是次成交呎價約2.16萬元。