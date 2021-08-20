柏傲莊 III｜新增兩宗取消交易　樓價最貴近3000萬

新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展的大圍柏傲莊 III 受清拆重建事件影響，新近再多兩組買家取消交易，將獲發展商退訂及賠償，屬項目宣布重建後第6宗取消交易個案。

據成交紀錄冊顯示，新增兩宗止交易個案中，一律於今年6月成交，成交價分別為1,051.5萬元及2,939.1萬元。當中，第1A座51樓A室，實用面積991平方呎，屬四房一套連工人房戶型，於6月中以2,939.1萬元成交，折合呎價約2.9萬元為累計取消交易個案中成交價最大之單位。

據新世界早前公布之賠償方案，選擇取消交易之買家可獲額外津貼及利息補償，以1,500萬元之單位為列，取消交易可獲合共約31萬元賠償，即約樓價之2.06%。換言之，上述單位買家取消交易後，可獲約60.5萬元賠償金。

再多5組買家由「建期」改為「即供」

另外，項目再多5組買家更改付款計劃，全部由建築期付款改為即供付款計劃。新增個案當中，5組買家由建期付款改為420天成交期；1組買家由建期成交改為180天成交。上述5伙中，成交價最高之單位為8A座19樓A室，原作價2,187.8萬元、於建築期成交，新近為180天成交期並更新樓價至2,096萬元，賠償金額亦由原來約55.3萬元增加約105.2萬元（或約90%）至約160.5萬元。

柏傲莊 III 累計錄得25組買家由建期付款改為即供付款，單計上述25宗個案，總賠償金涉及約2,331萬元，較原先增加逾1,533萬元。