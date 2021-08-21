新地天水圍Wetland Seasons Bay首輪賣302伙　即日全數沽清

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期今（21日）首輪發售302伙，涵蓋一房至四房戶型，折實售價介乎455萬至1124.7萬元，折實呎價由12,375元至18,850元，項目日前截收逾一萬票。

【18：25】首批302伙全數沽清

【16：50】暫沽出240伙，剩餘62伙

【14：38】暫沽出167伙，佔可供銷售單位55%

【13：15】暫計沽出83伙

市場消息指，截至中午時段，項目累計售出83伙，消化首輪約27%單位。

【12：20】截至中午項目暫時沽出66伙

【11：20】陳永傑：今日有機會沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Bay屬本月焦點大盤，A組大手時段，該行其中一組買家斥資約2,000萬元購入三伙，分別是兩間兩房及一間三房。他預計今日有機會沽清，發展商會趁勢加推。

陳永傑相信，項目有機會日內沽清，發展商會趁勢加推。

【10：40】開售首兩小時暫沽33伙

項目於早上9時起開售，據市場消息，開售不足兩小時，已暫沽33伙，其中有一組客人斥近3,000萬元購入四伙單位，包括5A座低層三伙及別墅WV7一個低層單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，該行客戶出席情況踴躍，預料銷情亦理想，該行有大手客斥資近2,000萬元買三伙。他預計項目用家比例約七成，投資者比例三成，入伙後呎租可達近35元。

布少明指，Wetland Seasons Bay入伙後呎租可達近35元。

發展商早前公布，首輪累收逾10,000個認購意向登記，以今日首輪價單形式推售的302伙計，超額認購約32倍。項目同步推出48伙，今日起開始招標，包括別墅WV6及WV9全部單位。Wetland Seasons Bay第1期共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。

【Wetland Seasons Bay 1期連裝修示範單位】